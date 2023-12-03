سيارات إسعاف وخطة صيانة.. تفاصيل استعدادات المحليات للانتخابات الرئاسية 2024

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم توجيه جميع المحافظين بالانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف خالد قاسم، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن التوجيهات الصادرة للمحافظات تضمنت رفع كفاءة المدارس التي تُعقد بها لجان الانتخابات، والانتهاء من خطة صيانتها ورفع كفاءتها بالكامل.

وأشار متحدث وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم التوجيه كذلك بمراجعة إنارة المدارس الداخلية والتأكد من عملها بكفاءة وكذلك مراجعة الإنارة الخارجية في محيط اللجان الانتخابية، إلى جانب رفع الإشغالات من محيط اللجان والحرص على رفع القمامة والمخلفات.

كما شملت التوجيهات الحكومية أيضًا التنسيق مع المرور من أجل تيسير عملية وصول الناخبين إلى لجان الاقتراع، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة من أجل توفير سيارات إسعاف في محيط اللجان للتعامل مع أي حالات طبية.

وتم التوجيه أيضًا بتوفير عدد من الكراسي المتحركة في اللجان من أجل مساعدة ذوي الإعاقة في عملية التصويت، فضلًا عن باقي الأمور اللوجستية الأخرى.

وتنتهي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج والتي استمرت على مدار 3 أيام، على أن تبدأ الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري في جميع المحافظات.