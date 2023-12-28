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BBC

السيسي يهنىء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد

05:11 م الخميس 28 ديسمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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(أ ش أ):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد - "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج ، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2024 ، داعيا الله تعالي أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار، وأن يكون محققاً لآمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل وغد مشرق لأجيالنا القادمة".

وتابع:"أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والإزدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر".

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