محافظ القاهرة: جميع رؤساء الأحياء في الشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطار

الطقس السيئ.. أمطار غزيرة ورعدية على 11 محافظة وتعطيل الدراسة في هذه

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع آثار الأمطار في أحياء ومناطق القاهرة، وذلك من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم ربط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة يتواجدون ميدانيًا في الشوارع، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة، على رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

كما شدد محافظ القاهرة، على جميع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

ووجه المحافظ، بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

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