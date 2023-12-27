"التموين": استمرار صرف السكر الحر على البطاقات خلال يناير 2024.. تفاصيل الكميات

كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مخازن شركتَي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بدأت في صرف استعاضات السلع لما يقارب من 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين بدال تمويني ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

وأشار كمال إلى أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تصرف لمنافذ التموين ٣٠ سلعة متنوعة؛ ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي.. وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين، أن كيلو السكر يصرف على البطاقات بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا، وزجاجة الزيت عبوة 800جم بـ30 جنيهًا، مؤكدًا أن لكل مواطن على بطاقة الدعم (1) كجم سكر، وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر مدعم، و4 زجاجات زيت أيضًا.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة استمرار صرف 2 كجم سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام، و(1) كيلوجرام سكر للبطاقة التي تشتمل على ٣ أفراد فأقل.

وأضاف كمال أن مديريات التموين وبتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تتابع يوميًّا صرف السلع وصرف الاستعاضات الخاصة بمنافذ الصرف؛ لضمان وصول السلع إلى المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.