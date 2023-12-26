حرمة الاعتداء على المال العام.. نص خطبة الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، على البلاغة الإيجاز، وأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وأعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 21 مسجدا يوم الجمعة المقبل منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من يناير الماضي حتى الآن 438 مسجدًا منها 337 مسجدا جديدا أو إحلالًا وتجديدًا، و101 مسجد صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2023، 11460 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارا و654 مليون جنيه.