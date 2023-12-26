خبيرة تاروت تكشف عن الأبراج الأكثر حظًا في 2024

كتب- حسن مرسي:

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لعام 2024.

وخلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، قالت يوسف، إن الأبراج الأكثر حظًا عام 2024، هم الجدي والسرطان والجوزاء.

وتابعت خبيرة التاروت، أن الأبراج التي ستجني الأموال هم برج الجدي والحمل والثور والدلو، لكن برج الدلو لن يكون المال لديه للدرجة التي تكفيه، كما أن الأبراج الأكثر حظًا عام 2024، هم الجدي والسرطان والجوزاء.

وعن برج العقرب أوضحت بسنت أن الضغوط لديه مستمرة من العام الماضي، وبدءًا من شهر 6 سيكون هناك توقعات جديدة، أما الشمس فستدخل برج الحمل والأفضل له سيكون في النصف الثاني من العام حتى العام التالي، حيث أنه سيكون نجمًا في كل مجال ويتفوق، قد تخرج الظروف عن إرادته ولكنه لديه نجاحات مادية على فترات متفرقة، وسيكون لديه ضربة حظ.

وأكدت بسنت أن الحمل سيحصل على ثروات، حيث أن أهم الفترات ماديًا ستكون آخر يناير وأول فبراير وأبريل من أهم الشهور له، وتكون الحياة أفضل ولديه ارتباط، ولكن لا بد أن يتريث قبل اتخاذ قراراته.

وبرج الثور يدخل عام الدعم والمساندة، مليء بالفرص الجديدة وستأتي له فرصة مرة واحدة بالعمر لذلك يجب أن ينتبه، كما أن المرونة وسرعة الاستجابة هما مفاتيحه السحرية، أما عن أفكاره وخططه ستعاد مرة أخرى وتتحول لنتائج وواقع ملموس، لديه دخل مادي كبير وسنة جيدة ماديًا.

أغلب الأعراض الصحية لبرج الثور ستكون نتيجة حالة نفسية، ولا يجب أن يترك عمله بسبب وعود كاذبة أو دون أن يتأكد منها، قائلة: حافظ على أسرارك وأمن على خصوصيتك على السوشيال ميديا، ولكن الحب والعاطفة مش محور تركيز برج الثور السنادي.