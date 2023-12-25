"مبالغ فيه".. رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر وصل لأعلى سعر في تاريخه

كتب- حسن مرسي:

علق إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الصناعات، على أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الارتفاعات الكبيرة للبورصات العالمية انعكست على مصر وما يحدث الآن.

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، أن الارتفاعات في أسعار الذهب سببه التسارع بشراء الذهب وتخزينه عند حدوث الأزمات، مما يؤدى للارتفاع بشكل أكبر وإحداث أزمة.

وأشار إلى أن البعض يؤجل بيع ذهبه عندما يرى ارتفاعا في أسعار فتحدث فجوة في العرض والطلب وهو أيضًا سبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، مؤكدًا أن الذهب يتحرك محليا فقط فى الصعود، موجهًا نصيحة بعدم شراء الذهب وهو في أعلى نقطة له، وتابع: "الذهب وصل إلى أعلى نقطة له فى تاريخ مصر بـ3200 جنيه والسعر في مصر مبالغ فيه عن الطبيعي".