جهاز الثروة السمكية: ننتج أكثر من 2 مليون طن سنويًا

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم، جاء للمتابعة وتنفيذ تعليمات التطوير في بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس وديروط والسد العالي وغيرها من البحيرات، لافتًا إلى أن مصر تصدر 29 ألف طن سنويًا من الأسماك معظمها من البحيرات الطبيعية.

وأضاف "مصيلحي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، أن الفترة الماضية كان هناك بعض تجاوزات على البحيرات، حيث تم رصد أكثر من 5 آلاف حالة تجاوز على بحيرة المنزلة وديروط وإدكو، موضحًا أنه تم التنسيق مع هيئة المسطحات المائية لمنع التجاوزات.

وأشار إلى أن هناك تطوير كبير بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أن بحيرة المنزلة كانت تنتج 45 ألف طن في العام الماضي، والعام الحالي أصبحت تنتج 85 ألف طن، بينما بحيرة البرلس كانت تنتج 50 ألف طن من الأسماك سنويا خلال العام الماضي، وارتفع انتاجها هذا العام ووصل إلى 105 آلاف طن.

ولفت "مصيلحي"، أن هناك بحيرات قائمة على البحيرات العذبة والمالحة، ويتم إنتاج أنواع عديدة من الأسماك منها البلطي والطوبار والبوري والدنيس والجمبري وغيرها، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في معدلات تصدير.

وتابع: "تنتج أكثر من 2 مليون طن سنويًا من الأسماك، وانتهينا من 80% من أعمال تكريك بحيرة المنزلة، ونعمل باستمرار للانتهاء من أعمال التكريك بالبحيرات، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التكريك في 2024".