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BBC

قيادات الأزهر ووزيرة الثقافة يفتتحوا معرضا فنيا في الملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير

04:14 م الأحد 24 ديسمبر 2023

جامعة الأزهر

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القاهرة- أ ش أ:

افتتح الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر للوافدين، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من الفنانين، اليوم الأحد، معرضا فنيا على هامش تكريم الفائزين في ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه.

وتستمر فعاليات المعرض الفني حتى يوم الخميس المقبل، ويضم مجموعة من أفضل الأعمال الفنية المتميزة، التي شاركت في المسابقة هذا العام، إضافة إلى الأعمال التي شاركت في النسخة الأولى من المسابقة، والتي عقدت تحت شعار «الأخوة الإنسانية» إلى جانب عرض للأعمال التي شارك بها الطلاب الموهوبين من المكفوفين وضعاف البصر، وذلك بهدف تعزيز التواصل والربط الاجتماعي بينهم وبين نظرائهم المبصرين، فضلاً عن عقد مجموعة من الندوات والورش الفنية؛ لتسليط الضوء على فن الكاريكاتير من خلال طرح موضوعات مختلفة يتنافس فيها أبرز فناني الكاريكاتير والأدباء والمثقفين.

جامعة الأزهر سلامة داوود نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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