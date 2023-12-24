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BBC

رئيس منطقة قناة السويس: نحتاج قانون مرن لجذب الاستثمارات

01:44 م الأحد 24 ديسمبر 2023

وليد جمال الدين

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كتب- نشات علي:

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنهم يحتاجون إلى قانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جذب الاستثمارات، مؤكدا أن ذلك سيحقق فرقا واضحا في الجولات الترويجية التى تنفذها المنطقة بدول العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض جمال الدين، خلال كلمته، أبرز المعوقات التى تواجه المنطقة في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى بعض الإجراءات الضريبية، والحوافز التى تشجع المستثمرين.

وأوضح، أن المنطقة تستهدف التوسع في استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دول بعينها فى الترويج لتلك الاستثمارات المستهدفة.

وليد جمال الدين الاستثمارات منطقة قانون السويس مجلس الشيوخ

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