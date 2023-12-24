أسهل وأرخص في التركيب.. مزايا استخدام السخان الكهربائي

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح لاستخدام السخان الكهربائي تساعد التحكم في استهلاك الكهرباء لعل أبرزها ما يلي:-

1- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

4- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة)٠

ووفقا للجهاز أيضا فإن السخان الكهربائي له مزايا عديدة من أبرزها ما يلي:-

1- أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب.

2- السخانات الكهربائية نظيفة وتحترم البيئة، ولايصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.

3- تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

4- سخان الكهرباء لا يحتاج إلى ضغط ماء معين.

وفيما يتعلق بالمفاهيم الخاطئة لسخان المياه الكهربائي حول احتفاظه بالسخونة عند غلقه، فيعتقد الكثير من المواطنين أنه عند غلق السخان سيفقد سخونة المياه، وهي معلومة خاطئة وغير صحيحه تماما؛ لذا عند غلق السخان يحتفظ السخان بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدمها بدون استهلاك مزيدا من الكهرباء.