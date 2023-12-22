وزارة العمل تستعد لإطلاق مشروع"مِهني 2030".. ومؤتمر للإعلان عن التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، عن الاستعدادات الجارية لإطلاق مشروع "مهني 2030"، خلال أيام بمشاركة مع القطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة وتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال شحاتة، إن عملية إطلاق المشروع سوف تكون في مؤتمر "تعكف الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية" على تنظيمه خلال الفترة القليلة المُقبلة، بحضور شركاء العمل والتنمية خاصة من القطاع الخاص.

وجاء حديث الوزير شحاتة، خلال اجتماع انعقد بالوزارة؛ للوقوف على الترتيبات النهائية؛ لإطلاق مشروع مهني 2030، ويتضمن مِنح تدريب مجانية للشباب ولذوي الهمم؛ لتأهيلهم لسوق العمل، حيث تتضمن البرامج والمناهج التدريبية توعية بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل كشرط رئيسي من شروط بيئة العمل الصحية واللائقة؛ لتحقيق المزيد من الإنتاج.

وأضاف وزير العمل، خلال الإجتماع المنعقد مساء أمس الخميس، أن الوزارة حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل خاصة بالقطاع الخاص؛ بهدف تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية.

وأوضح شحاتة، أن الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في جميع المجالات باعتباره قاطرة التنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعطي تسهيلات أمام المراكز الخاصة للتعاون وتسجيل بياناتها؛ لمواجهة الكيانات الوهمية وغير المرخصة.

واستعرض الدكتور شادي شلبي، مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية، تفاصيل المشروع، والتي من بينها إطلاق موقع إلكتروني للتعريف به، والتيسير على المواطنين للتواصل من خلاله، وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني وعناصر العملية التدريبية، ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين.

وكان من ضمن تفاصيل المشروع أيضًا، وضع معايير ترخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع، وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات، والأُطر المُحدده لكل برنامج تدريبي حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن، وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص، وزيارة مراكز التدريب المهني بـ21 محافظة؛ للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى، وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.

وأشارت وزارة العمل، إلى المُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي، حيث المُشارك في المشروع سيحصل على إعتماد من إدارة المشروع؛ ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها، وكذلك إضافته على الموقع الإلكتروني للمشروع.

ومن ناحية المدرب، فسيتم اعتماده ليُصبح مُدرب مُعتمد من جانب المشروع، وإضافة بياناته على الموقع الإلكتروني له على مستوى الجمهورية.

أما المُتدرب، سيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي، وشهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقًا للمهنة التى تم التدريب عليها.

ودعت وزارة العمل ومؤسسة طفرة الراغبين في المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين، سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :https://mehany.tafra-eg.org/ ..، أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم: "01029298829".

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