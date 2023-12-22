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BBC

خبير سياسات دولية: استفزاز مصر لن يحقق استقرارًا في الشرق الأوسط

07:24 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

اشرف سنجر

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كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن مصر تبذل جهودًا مضنية من أجل وضع خارطة طريق لحلحلة القضية الفلسطينية.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن الوسط الأوروبي تحدث عن ضغط على الزعماء الغربيين، لقبول الخطط التي كان يحاول رئيس الوزراء الإسرائيل أن يدفع بها لوأد القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء لكنهم رفضوا تلك السيناريوهات.

وأشار خبير السياسات الدولية، إلى أن الأمريكيين فهموا أن ما وضعته القاهرة من خطوط حمراء، وما سمعه المسؤولون الأمريكيون من الرئيس السيسي بأن "استفزاز مصر لن يحقق استقرارا في الشرق الأوسط".

ولفت الدكتور أشرف سنجر، إلى أن القضية الفلسطينية محور اهتمام المصريين ورئيسهم الذي وقف ضد كل هذه المحاولات لتهجير الفلسطينيين، والحديث يظل قائما عن دولة فلسطينية لتحقيق سلام حقيقي.

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الشرق الأوسط مصر أشرف سنجر حرب غزة

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