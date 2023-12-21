فيديو.. منى الشاذلي تُذيع أداءً صوتيًا لأشرف عبد الغفور لرواية "أوراق شمعون المصري"

كتب- إسلام لطفي:

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" مقاطع فيديو للفنان الراحل أشرف عبد الغفور خلال تسجيله للأداء الصوتي لرواية "أوراق شمعون المصري"، التي حققت نجاحًا وانتشارًا كبيرًا منذ طرحها.

من ناحيته، قال الكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، مؤلف الرواية، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، إنه فُجع بنبأ وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، فهو قامة فنية كبيرة، وكانت تجمعه به وبزوجته علاقة طيبة.

وعن تفاصيل تسجيل الفنان الراحل للرواية بصوته، قال الشاذلي: "فكرة إننا نعمل كتاب صوتي كانت فكرة مبكرة أوي.. كانت حتى أثناء كتابة الجزء الأول والحلقات الأولى.. يعني إحنا سجلنا الجزء الأول سنة 2015 بينما انتهينا من رواية أوراق شمعون ككل في 2020".

وأضاف: "أستاذ أشرف تعلمت منه الكثير، سواء على مستوى إتقانه للغة العربية نطقًا ونحوًا.. لدرجة إن هناك بعض الألفاظ كنا بنقف قصادها ونتجادل فيها.. ده غير تحضيره وأسلوبه في القراءة.. وحقيقي حزنت بشدة لخبر وفاته".

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