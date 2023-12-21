وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة أمريكا بالقاهرة تعزيز فرص الاستثمار في الطاقة

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى غارغ، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين مصر والولايات المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من شمس ورياح وهيدروجين أخضر وكذلك توطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة مما يسهم في نقل المعرفة، وزيادة فرص العمل.

وإستعرض الدكتور "شاكر" الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدًا الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وأشار إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بالقطاع من إنتاج ونقل وتوزيع.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.

وأوضح وزير الكهرباء أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأكد "شاكر" أن التوسع في الطاقات المتجددة يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

وشدد على الجهود التي تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أكد اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط القائم مع الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع السعودية وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

وقال الوزير، إن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأشادت السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدةً ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما أشادت بما تم من تطوير على أرض مصر في كل المجالات وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في المجالات كافة.

وأعربت عن الرغبة في الاستثمار بمصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات الأمريكية، مؤكدة اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة إفريقيا.

وأكد وزير الكهرباء، استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف، معربًا عن جاهزية القطاع للتعاون مع الجميع في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة، وتوطين الصناعات المتعلقة بها والتعاون في مجال تقليل الفقد.

وشدد على أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وكل دول العالم خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في جميع المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة بقطاع الكهرباء.

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