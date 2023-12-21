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BBC

"الإسكان "توقع مذكرة تفاهم مع زيمبابوي لتوفير وحدات منخفضة ومتوسطة التكاليف

11:21 ص الخميس 21 ديسمبر 2023

عاصم الجزار

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كتب-محمد عبدالناصر:

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوي للتعاون في مجال توفير إسكان منخفض ومتوسط التكلفة، ومستدام وفعال، وبأسعار مناسبة، وباستخدام تكنولوجيا البناء الحديثة، والاستفادة من التجربة المصرية الغنية بالكثير من الدروس المستفادة في توفير السكن اللائق بدولة زيمبابوي.

وأوضح وزير الإسكان - في بيان اليوم - أن مذكرة التفاهم تهدف لتبادل المعلومات والخبرات والقدرات الفنية، بين الوزارتين، في مجالات سياسات الإسكان، وخطط وبرامج الإسكان، والترتيبات المؤسسية لتوفير السكن، والإطار التنظيمي، ومواد البناء المحلية، وتكنولوجيات البناء المحلية، وأنظمة البناء الفعالة والتكنولوجيا المبتكرة ذات الأسعار المناسبة، وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين، لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.

وقع المذكرة كل من دانيال جروي وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

عاصم الجزار زيمبابوي وزير الإسكان

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