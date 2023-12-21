ترسيخ قيم الإيجابية والوطنية.. "أوقاف القاهرة" تعقد لقاء ثقافيا بكلية الدعوة بمدينة نصر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت اليوم فعاليات "اللقاء الثقافي السادس"بقاعة المؤتمرات بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تحت عنوان: " ترسيخ قيم الإيجابية والمواطنة".

وحضر اللقاء، الدكتور محمد عبد الدايم الجندي عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور أحمد حسين عميد الكلية السابق، والدكتور خالد صلاح الدين علي مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بالمديرية، والدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية، والشيخ عبد الرحمن تاج إبراهيم المنسق الإعلامي.

وأكد عميد كلية الدعوة، أن مصر تشهد نهضة في جميع المجالات، وتهدف وزارة إلى تثقيف وبناء الأئمة والواعظات ورفع المستوى الفكري والثقافي والعلمي للأئمة، في العالم الواقعي والعالم الافتراضي.

وأوضح أن وزارة الأوقاف لا تألو جهدًا في ذلك بما تقوم به من مشاريع وبرامج هدفها الأسمى هو تعميق الحس والشعور الوطني عن طريق ربط الإمام بالمجتمع من برامج توعوية وتنويرية تعمق في داخل الإمام معنى الوطن والانتماء له قولًا وفعلًا، والعمل على غرس قيم المواطنة بكل أشكالها وصورها.

وفي كلمته أكد عميد كلية الدعوة السابق أنه لا بد من داعية متكامل الثقافة ومتعدد المعرفة يتعامل مع المجتمع بكل وسائله الحديثة، وأن وزارة الأوقاف قد أولت اهتماما منقطع النظير لأئمتها وواعظاتها، كما اهتمت بترجمة الإصدارات المتعددة إلى مختلف اللغات حفاظًا على المنهج الوسطي المستنير.

وفي كلمته أكد خالد صلاح الدين مدير أوقاف القاهرة، أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم قيم المشاركة الإيجابية وأهمية الأمل والتفاؤل وحب الوطن، وأن العمل الإيجابي من قواعد التربية، كما ان برنامج البناء الثقافي هو برنامج تربوي وثقافي ومهاري.

وأكد أن الخطاب الديني يحتاج إلى داعية متخصص ولديه من الوعي والعلم والفهم ما يكفي للوصول إلى كافة فئات المجتمع، متسلحا بسلاح الإيمان والأخلاق والعلم والثقافة، فهذه هي العدة الفكرية للداعية.