بأعلام مصر وصور تذكارية.. المصريون في كينيا يدلون بأصواتهم لليوم الثانى

كتب- داليا الظنيني:

استعرضت قناة " إكسترا نيوز"، جانب من توافد العديد من أعضاء الجالية المصرية في كينيا على مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة .

ورفع أعضاء الجالية، خلال الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، أعلام مصر، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).