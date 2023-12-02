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القاهرة الإخبارية: دخول شاحنتىّ وقود و50 سيارة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

01:54 م السبت 02 ديسمبر 2023

القاهرة الإخبارية اتصالات مصرية قطرية لتمديد الهدن

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كتب- محمد عبدالناصر:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بدخول شاحنتيّ وقود جديدتين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى مرور 50 شاحنة مساعدات جديدة.

ووصل صباح اليوم، 14 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حسبما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار مراسل القناة، إلى دخول مستشفى ميداني إماراتي لقطاع غزة عبر معبر رفح، مع استمرار توافد حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية وأعداد من المصريين العالقين في قطاع غزة إلى المعبر.

القاهرة الإخبارية مستشفى ميداني إماراتي قطاع غزة معبر رفح المصريين العالقين في قطاع غزة

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