حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي مرشحي الانتخابات الرئاسية.. وموقف مفاوضات سد النهضة

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فضلًا عن انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي دون تقدم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: