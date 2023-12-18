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BBC

كلمة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي

03:47 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- أحمد جمعة:

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة مهمة إلى الشعب المصري، بعد قليل.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة بعدما تصدر نتائج الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي.

وحصل الرئيس السيسي على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6 % من الأصوات الصحيحة.

وتعد نسبة التصويت في هذه الانتخابات هي الأعلى في تاريخ مصر إذ بلغت 66.8%.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية المصرية الانتخابات

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