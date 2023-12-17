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BBC

السيسي يتوجه إلى الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

03:06 م الأحد 17 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس.

كان الرئيس قد نعى الزعيم الفقيد، مثمنًا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

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