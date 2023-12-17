بعد إزالة 50 حالة مخالفة.. توجيه عاجل من محافظة الجيزة بشأن التعديات الزراعية

كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع راشد، وفق بيان المحافظة الأحد، جهود مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة ٣٥ حالة بناء مخالف وتعديات بحي الهرم ومراكز منشأة القناطر والعياط والبدرشين.

كما تابع المحافظ، جهود مواجهة مخالفات البناء بحي الهرم، والتي تمكنت من إزالة 15 حالة بناء مخالف بشوارع "مكة من نصر المنوفي، والكرتون من الترابيع بمنشأة البكارى، والريحاني، وشارع مسجد الرحمة من الريحاني، وفتحي شرابي من المجزر الآلي، وأرض الأتوسبير، وتقسيم أبو كوع من المنشية، وأبناء سوهاج من ترعة غطاطي".

وشملت الحالات التي تمت إزالتها، صب لأعمدة، وقواعد خرسانية، وشدات، وتعلية أدوار بالمخالفة.

وتم على الفور إزالة الأدوار المخالفة و الشدات الخشبية القائمة ومصادرة التشوينات التى تم ضبطها وتوقيع محاضر بالمخالفات.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة ١٣حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، شملت أسوار ومباني ومنشأت عشوائية وجبانات وغرف بالطوب بقري أبو غالب والمنصورية ووردان وكفر حجازي والحاجر بإجمالي مساحة حوالي ١٥٠٠م٢.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم إزالة ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف بقري الشوبك الغربي وكفر زهران بإجمالي مساحة ٤٥٠م٢ .

وفي مركز ومدينة العياط، تم إزالة ٣ حالات بناء و تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية البليدة.

وشدد محافظ الجيزة، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم السماح بأي تعدى على الرقعة الزراعية، والحفاظ عليها، والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد .

ويأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تكليفات دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإزالة جميع التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء ومواجهة مخالفات البناء.

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