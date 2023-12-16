طريقة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من المنزل عبر "مصر الرقمية"

كتب- محمد سامي:

أتاحت بوابة مصر الرقمية، خدمة استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين من المنزل، من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين خاصة أن بطاقة التموين تعد ذات أهمية كبيرة في صرف السلع التموينية.

ويمكن للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية، استخراج بدل تالف بطاقة تموين أو بدل فاقد، وذلك عبر خطوات بسيطة من خلال بوابة مصر الرقمية، تتمثل في التالي:

1- تبدأ أولى خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين القيام بالدخول عبر بوابة مصر الرقمية، من هنا.

2- يقوم المواطن بالاختيار بين الخدمات، والضغط على بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين.

3- ضرورة مراعاة إدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

4- يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على موافق وإدخال رقم بطاقة التموين.

5- اختيار المحافظة وإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين ثم الضغط على كلمة عرض.

6- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين واختيار الصفحة الخاصة بطلب بدل الفاقد أو التالف.