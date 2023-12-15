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BBC

حددتها الأرصاد.. ظواهر جوية تسيطر على الطقس غدًا

03:06 م الجمعة 15 ديسمبر 2023
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    الطقس الجمعة معتدل الحرارة على الوجة البحرى والقاهرة
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت.

وذكرت الأرصاد في بيان لها اليوم الجمعة، أن طقس السبت، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن حالة الطقس خلال يوم غدٍ، تشهد انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الأمواج تكون على البحر المتوسط والأحمر خفيفة إلى متوسطة بارتفاع 1 إلى 1.5 متر.

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تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة بطقس الجمعة

طقس معتدل الحرارة السواحل الشمالية درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس شبورة مائية

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