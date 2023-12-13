السيسي 265 ألف و723 صوت.. نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة بمركز طنطا
أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة الغربية نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة مركز طنطا بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».
وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 463 ألف 52 ناخبا، وعدد الحضور 291 ألف و10 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 238 الف و179 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 2831 ناخبا.
وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 265 ألف و723 صوت
فريد زهران: 5735 صوت
عبدالسند يمامة: 7852 صوت
حازم عمر: 8869 صوت
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