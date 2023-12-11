ضياء رشوان: لا ملاحظات على سير الانتخابات الرئاسية حتى الآن

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، أن الهيئة تسهل عمل المراسلين الأجانب وتتابع ما ينشر منهم حول العالم، والذين بلغ عددهم 528 مراسلًا أجنبيًا من 102 وسيلة إعلامية في 33 دولة، بينهم 100 زائر والباقون مقيمون في مصر، مردفًا: "لم يرد إلينا أي ملاحظة حول سير الانتخابات الرئاسية 2024".

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن المراقبين يتجولون بحرية بين اللجان والحديث مع المواطنين ودخول اللجان والتصوير داخل اللجان، قائلًا: "بالأمس واليوم لم يرد إلينا سوى 4 حالات تتعلق بالتصوير وتم حلها فوريًا، وسوى ذلك لم يوجد ما يعيق أي مراسل عن أداء مهامه، ولم ينشر في أي وسيلة إعلامية عربية أو أجنبية مخالفات".

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أن حجم النشر عن الانتخابات الرئاسية المصرية ارتفع من الأمس حتى اليوم بشكل كثيف في الصحف الروسية والصينية والفرنسية والأوروبية عمومًا، وجمعيها تغطيات عن سير التصويت دون وجود أي ملاحظات على سير الانتخابات حتى الآن.

لمتابعة انتخابات الرئاسة اضغط هنا



