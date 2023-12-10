تيسيرات لذوي الهمم للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. وغرفة عمليات لتلقي استفساراتهم

القاهرة- أ ش أ

أكدت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، متابعتها لسير تصويت ذوي الإعاقة بالانتخابات الرئاسية 2024 بداخل الجمهورية والتي انطلقت اليوم الأحد وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، مؤكدة توافر كافة التيسيرات لهم.

وذكرت الغرفة - في بيان اليوم، أنه تم تخصيص الرقم المختصر 16736 لتلقي استفسارات ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كما تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة الاستفسارات عليها وهي (01557164448 - 01117170882 - 01027495010 - 01272819928).

وقال المستشار الإعلامي للمجلس القومي لذوي الإعاقة ومسؤول غرفة عمليات المتابعة بالمجلس حسام الدين الأمير، إن الغرفة تعمل على تلقي استفسارات ذوي الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول، بجانب توفير مترجمين للإشارة للتواصل معهم والرد على استفساراتهم.

وأضاف أن عملية متابعة الانتخابات تتم من خلال متابعي المجلس على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 150 متابعًا من ذوي الإعاقة، بالإضافة لـ5 الآف من متابعي المنظمات التي صدر لها تصاريح بالمتابعة وتلقي التقارير المتعلقة بمشاركة ذوي الإعاقة ومدى توفير سبل الاتاحة المقررة لهم.

وأكد أن غرفة العمليات تتلقى وتستقبل الاستفسارات من خلال صفحة المجلس الرسمية على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYPT.

وتابع أن الغرفة تواصل المتابعة والتنسيق وبشكل لحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإبلاغهم بأي إشكاليات تواجه ذوي الإعاقة في عملية التصويت.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.