نشرة البرلمان| النواب يدعون المصريين بالخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب- سامح سيد:

ناشد نواب البرلمان على مشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبرين انها واجب وطني وحق دستوري على كل مواطن.

ويرصد مصراوي أبرز اخبار البرلمان التي جاءت اليوم علي النحو التالي:

رئيس "زراعة البرلمان" يناشد المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا إنها واجب وطني وحق دستوري على كل مواطن له حق التصويت.

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برلماني: المصريون بالخارج سيسطرون ملحمة وطنية خلال الانتخابات الرئاسية

أعرب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في حرص أبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية والمقرر لها أيام 1 و2 و3 ديسمبر 203.

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وكيل "نقل البرلمان" يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعا النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق بدءًا من غدا الجمعة لمدة 3 أيام، بهدف إرسال رسالة للعالم أجمع بأن جموع المصريين خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات الخارجية وما يحاط بها من صراعات.

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