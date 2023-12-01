نشرة منتصف الليل| إجراءات حكومية لضبط أسعار السكر.. والسيسي يستقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28".

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

وصول الرئيس السيسي إلى دبى للمشاركة فى قمة المناح "كوب28"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28".

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بالفيديو.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار السكر والسلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري.

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السيسي يستقبل بمقر إقامته بدبي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامته بدبي، السيدة كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك عقب وصوله مساء اليوم إلى دولة الإمارات الشقيقة، للمشاركة في قمة المناخ كوب ٢٨.

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مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس ستفرج عن 6 محتجزين إسرائيليين بغزة الليلة

أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، بأن حماس ستقوم الليلة بالإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة وسيتم تسليمهم للصليب الأحمر تحت إشراف مصر استكمالا للمرحلة السابعة من الهدنة، وفقا لنبأ عاجل ذكرته القناة.

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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بنيوزيلندا

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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ممارسات احتكارية.. متحدث الوزراء يكشف سبب أزمة السكر وسبل حلها

عقب المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أزمة السكر بعد الارتفاع الجنوني في أسعاره ووصوله إلى 50 جنيهًا.

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الإعلامي محمد علي خير يعلن رحيله عن قناة المحور.. ويحدد السبب

أعلن الإعلامي محمد علي خير، رحيله عن قناة المحور وتقديم برنامجه "المصري أفندي" في فضائية جديدة قريبًا.

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