"القومي لحقوق الإنسان" ينهي استعدادات متابعة الانتخابات الرئاسية 2024
كتب- محمد نصار:
أنهى المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الاستعدادات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 التي ستنطلق اليوم الجمعة، لتصويت للمصريين بالخارج لمدة ثلاثة أيام (1 - 3 ديسمبر 2023)، وللمصريين في الداخل خلال الفترة من 10 و 11و12 ديسمبر، وجولات الإعادة إن وجدت.
وأعلن المجلس أنه انطلاقا من دوره في متابعة الانتخابات الرئاسية كإحدى الركائز الأساسية لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية وفي مقدمتها المشاركة في الشأن العام وحق التصويت، يتابع المجلس عمليات التصويت الانتخابي للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج والداخل بتطبيق النهج الحقوقي المتعارف عليه وفقا للمعايير الدولية لضمان الحيادية والنزاهة والقواعد والممارسات الديمقراطية السليمة في هذا الشأن، والمعايير القانونية الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية ومدونة سلوك المتابعين.
ويتابع المجلس عمليات التصويت من خلال غرفة المتابعة المركزية بمقره الرئيسي وغرف فرعية بفروعه بالمحافظات على مدار 24 ساعة، وكذلك المتابعة الميدانية من خلال رئاسة المجلس وأعضاءه والأمين العام وأمانته الفنية، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال لجنة الرصد الإعلامي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تتولي متابعة المواد التلفزيونية والإذاعية للوسائل التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
ويمكن التواصل مع الغرفة المركزية للمجلس وغرفة بالمحافظات بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الوسائل التالية:
أولا: المقر الرئيسي
تيلفون أرضي: 0228135622
فاكس رقم : 0228135604
01050971054
01050971053
01050971043
01050971042
01050971041
ثانيا: الغرف الفرعية بالمحافظات
المحافظة
رقم الهاتف
المحافظة
رقم الهاتف
أسوان
01070905511
السويس
01070905516
بنى سويف
01070905512
0822211112
إسماعيلية
01070905517
سوهاج
01070905513
كفر الشيخ
01070905518
أسيوط
01070905514
القليوبية
01070905519
بور سعيد
01070905515
الغربية
01070905520
ثالثا: وسائل التواصل من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمجلس ووسائل التواصل الاجتماعي:
Email: nchr@nchr.org.eg
Facebook: https://www.facebook.com/NCHREgypt
Instagram: https://instagram.com/nchregypt
Linkedin:https://www.linkedin.com/company/national-council-for-human-rights-egypt/
X: @nchregypt
وأهاب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمصريين في الداخل والخارج المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري باعتباره حقا وواجبا وطنيا وأحد دعائم الديمقراطية.
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