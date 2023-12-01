"القومي لحقوق الإنسان" ينهي استعدادات متابعة الانتخابات الرئاسية 2024

كتب- محمد نصار:

أنهى المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الاستعدادات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 التي ستنطلق اليوم الجمعة، لتصويت للمصريين بالخارج لمدة ثلاثة أيام (1 - 3 ديسمبر 2023)، وللمصريين في الداخل خلال الفترة من 10 و 11و12 ديسمبر، وجولات الإعادة إن وجدت.

وأعلن المجلس أنه انطلاقا من دوره في متابعة الانتخابات الرئاسية كإحدى الركائز الأساسية لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية وفي مقدمتها المشاركة في الشأن العام وحق التصويت، يتابع المجلس عمليات التصويت الانتخابي للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج والداخل بتطبيق النهج الحقوقي المتعارف عليه وفقا للمعايير الدولية لضمان الحيادية والنزاهة والقواعد والممارسات الديمقراطية السليمة في هذا الشأن، والمعايير القانونية الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية ومدونة سلوك المتابعين.

ويتابع المجلس عمليات التصويت من خلال غرفة المتابعة المركزية بمقره الرئيسي وغرف فرعية بفروعه بالمحافظات على مدار 24 ساعة، وكذلك المتابعة الميدانية من خلال رئاسة المجلس وأعضاءه والأمين العام وأمانته الفنية، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال لجنة الرصد الإعلامي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تتولي متابعة المواد التلفزيونية والإذاعية للوسائل التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

ويمكن التواصل مع الغرفة المركزية للمجلس وغرفة بالمحافظات بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الوسائل التالية:

أولا: المقر الرئيسي

تيلفون أرضي: 0228135622

فاكس رقم : 0228135604

01050971054

01050971053

01050971043

01050971042

01050971041

ثانيا: الغرف الفرعية بالمحافظات

المحافظة

رقم الهاتف

المحافظة

رقم الهاتف

أسوان

01070905511

السويس

01070905516

بنى سويف

01070905512

0822211112

إسماعيلية

01070905517

سوهاج

01070905513

كفر الشيخ

01070905518

أسيوط

01070905514

القليوبية

01070905519

بور سعيد

01070905515

الغربية

01070905520

ثالثا: وسائل التواصل من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمجلس ووسائل التواصل الاجتماعي:

Email: nchr@nchr.org.eg

Facebook: https://www.facebook.com/NCHREgypt

Instagram: https://instagram.com/nchregypt

Linkedin:https://www.linkedin.com/company/national-council-for-human-rights-egypt/

X: @nchregypt

وأهاب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمصريين في الداخل والخارج المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري باعتباره حقا وواجبا وطنيا وأحد دعائم الديمقراطية.