برلماني: الرئيس السيسي أعطى للمصريين بالخارج اهتمامًا غير مسبوق

كتب- نشأت علي:

دعا ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، الجاليات المصرية بالخارج، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق بالخارج اليوم الجمعة، والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحافظة الإسماعيلية في حضور نواب الإسماعيلية والآلاف من أبناء المحافظة الذين شاركوا في المؤتمر لتوجيه رسالة للعالم أن شعب مصر خلف القيادة السياسية.

وأكد سويلم أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستشهد إقبالًا لم تشاهده مصر من قبل وسيقف المصريين صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حقق العديد من الإنجازات التي لم تشهدها البلاد من قبل .

وأشار إلى أن المصريون بالخارج سيضربون أروع المثل، خلال الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام من خلال مشاركتهم الكبيرة في الانتخابات، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الوحيد الذي أعطى المصريين بالخارج اهتماما غير مسبوق .