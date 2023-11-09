إبادة أم حرب عادلة؟.. قنصل مصر بنيويورك يوضح موقف القانون الدولي من حرب غزة

كتب- عمر كامل:

أكد السفير يوسف زادة، قنصل مصر السابق في نيويورك، أن هذه الحرب تعد غير شرعية وغير عادلة من منظور القانون الدولي، وذلك لافتقارها لكافة الشروط التي ينص عليها القانون وهو ما يؤكد كذب مزاعم إسرائيل بأنها حربًا للدفاع عن النفس.

وأضاف زاده خلال مشاركته في ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس، أنه من أهم هذه الشروط مبدأ التناسب بين الفعل وردة الفعل.

وتابع: نحن لا نشهد حربًا بين جيشين متعادلين، بل حربًا بين جيش وشعب أعزل من نساء وأطفال وشيوخ، مما يجعلها في حقيقة الأمر أقرب إلى الإبادة الجماعية.