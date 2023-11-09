إعلان

BBC

إبادة أم حرب عادلة؟.. قنصل مصر بنيويورك يوضح موقف القانون الدولي من حرب غزة

06:31 ص الخميس 09 نوفمبر 2023

السفير يوسف زادة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- عمر كامل:

أكد السفير يوسف زادة، قنصل مصر السابق في نيويورك، أن هذه الحرب تعد غير شرعية وغير عادلة من منظور القانون الدولي، وذلك لافتقارها لكافة الشروط التي ينص عليها القانون وهو ما يؤكد كذب مزاعم إسرائيل بأنها حربًا للدفاع عن النفس.

وأضاف زاده خلال مشاركته في ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس، أنه من أهم هذه الشروط مبدأ التناسب بين الفعل وردة الفعل.

وتابع: نحن لا نشهد حربًا بين جيشين متعادلين، بل حربًا بين جيش وشعب أعزل من نساء وأطفال وشيوخ، مما يجعلها في حقيقة الأمر أقرب إلى الإبادة الجماعية.

السفير يوسف زادة قنصل مصر السابق في نيويورك موقف القانون الدولي من حرب غزة إبادة أم حرب عادلة الحرب غير شرعية وغير عادلة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نشرة منتصف الليل| هدنة إنسانية في غزة وحقيقة تصنيع سيارة كهربائية مصرية
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market