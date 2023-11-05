وزير الخارجية الأسبق: ملف المحتجزين ورقة ضغط في يد المقاومة ولن تتخلى عنه



كتبت -داليا الظنيني:

عقب السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، قائلًا: الفارق بين الزيارة الأولى والحالية الاخيرة هو إعادة صياغة المفردات، بينما تظل الأساسيات كما هي لم يتغير.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء السبت، أن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة كان على رأس الملفات خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية مع الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن في الأردن، هو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأشاد العرابي، بمواقف وزراء الخارجية العرب في لقائهم اليوم مع بلينكن حيث أن مطالب وزارء الخارجية العرب كانت واحدة وموحدة وهذا أمر هام في هذه المواقف.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق: أن الموقف الراهن على الارض يشير إلى أن المقاومة لازالت قائمة مع إستمرار العدوان الاسرائيلي، مؤكدًا أن إسرائيل لم تحقق الانتصار وعاجزة.

وشدد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على أهمية ملف الاسرى كورقة في يد المقاومة الفلسطينية، وحماس لم ولن تتخلى عنه، حتى لو تم الوصول لاتفاق بوقف إطلاق النار.