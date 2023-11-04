وزير التنمية المحلية يصل الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم السبت، إلى ديوان عام محافظة الدقهلية في مستهل زيارة يقوم خلالها بتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى مقر المحافظة، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتتضمن زيارة اللواء هشام آمنة تفقد مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور اللواء عمرو فاروق عبد المجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إطار زيارته للمحافظة لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وافتتاحها.

كما ستتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد اصطفاف الآلات والمعدات الهندسية لمجابهة الأزمات والكوارث وتفقد معرض المحافظة الدائم للمنتجات والسلع الغذائية المخفضة بشارع الجيش تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء وافتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد إعادة تطويره وتفقد الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشايه الجديد على النيل وافتتاح معرض "أيادي مصر" للمنتجات اليدوية والتراثية بحديقة شجرة الدر بالمنصورة.

ومن جانبه، قدم الدكتور أيمن مختار، خالص الشكر والتقدير للواء هشام آمنة، على دعمه الدائم والمتواصل للمحافظة ولجهازها التنفيذي لتقديم كل الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية.