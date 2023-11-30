كلية القرآن بالأزهر تفوز بجائزة أفضل جهة قرآنية بالخارج من الأوقاف الكويتية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قدم مجلس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كلية القرآن الكريم بطنطا برئاسة الدكتور عبد الفتاح خضر، بمناسبة تكريم الكلية وتتويجها بجائزة أفضل جهة قرآنية في خدمة كتاب الله ونشر تعاليمه على مستوى العالم خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت برعاية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وبحضور الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي في دورتها الـ 12.

وأشاد مجلس الجامعة بهذا التكريم الراقي لتلك القلعة العلمية كلية القرآن الكريم، والذي يعكس قوة ومتانة وأصالة جامعة الأزهر ويعزز مكانتها بصفتها الحارس الأمين على القرآن الكريم في العالم منذ نحو 1084 عاما من العطاء في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن كلية الشريعة الإسلامية بالكويت قامت بتكريم عميد كلية القرآن الكريم بعد إلقائه محاضرة حول الإعجاز القرآني بين الإيجاز والإطناب، والتي لاقت حضورًا كبيرًا، إضافة إلى زيارته لمركز الوسطية بالكويت والهيئة الكويتية لطباعة المصحف الشريف بحضور الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة المصحف بالأزهر الشريف الأستاذ بكلية القرآن الكريم بطنطا.

وتعد كلية القرآن الكريم في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، كما كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد في فبراير الماضي 2023م.