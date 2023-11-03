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BBC

الأزهر: استهداف النازحين والجرحى ومستشفى الشفاء يضع القضية الفلسطينية على المحك

11:58 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

مستشفى الشفاء في غزة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الأزهر الشريف، أن استهداف النازحين الأبرياء داخل مدرسة تأويهم، واستهداف آخرين على الطريق الساحلي، ومذبحة مستشفى الشفاء بغزة، وقتل قوافل الجرحى والمصابين، وتدمير سيارات الإسعاف، يضع قضية فلسطين على المحكِّ، ويُوجب على المسلمين والمسيحيين واليهود من أصحاب الضمائر الحية والشجاعة في قول الحق أن يبذلوا كل غال ونفيس، وأن يهبُّوا لنصرة الفلسطينيين، وأن يدفعوا هذا العدوان البربري المتوحش عنهم وعن أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وشبابهم.

وأوضح في بيان له، قبل قليل:"إنَّا لا نملك إزاء تقاعس القريب والبعيد عن القيام بالواجب الديني والإنساني والأخلاقي إلا أن نردِّد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في ظرف شديد الشبه بهذا الظرف: "اللهم إنهم حفاةٌ فاحملهم، اللهم إنهم عراةٌ فاكسهم، اللهم إنهم جياعٌ فأشبعهم"، ففتح الله له يوم بدر".

مستشفى الشفاء الأزهر القضية الفلسطينية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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