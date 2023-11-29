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مكافحة الفساد وميكنة الجهاز الإداري.. تصريحات رئيس حملة السيسي الانتخابية

01:41 ص الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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كتب- محمد شاكر

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرها الصحفي الثالث بمقر الحملة، قبل ساعات من الصمت الانتخابي بالخارج لدعوة المصريين بالخارج للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وعرض المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، ملامح الرؤية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وشاركت الحملة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انفوجراف يحمل أبرز تصريحاته في المؤتمر الصحفي الثالث، بمقر الحملة، قبيل ساعات من الصمت الانتخابي.

تصريحات رئيس حملة السيسي الانتخابية انتخابات الرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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