وزير التنمية المحلية: نتعاون مع وزارة السياحة للإعداد لمنصة للسياحة الريفية

كتب- محمد أبوبكر وأ ش أ:

كشف هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن عمل وزارته بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بالإعداد لمنصة للسياحة الريفية في مصر.

وقال آمنة - في كلمته خلال منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - "إن هذه المنصة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ البرامج التنموية في الريف المصري"، موضحا أن هذه المنصة سترصد المواقع والقرى التي تصلح للسياحة الريفية وإتاحتها مع وزارة السياحة والآثار للشراكة مع المستثمرين المهتمين.

وأضاف "لدينا في مصر قرى ريفية شهيرة وبها أثار ولها تاريخ كبير"، معربا عن أمله في الترويج للريف المصري من خلال هذه المنصة الأمر الذي سيجذب أعدادا كبيرة من السائحين وخلق فرص عمل.

وأكد أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز روابط الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق وخلق بيئة ومناخ آمن للاستثمار في مجال السياحة الثقافية والتاريخية.

وأشار إلى أن الحكومة تضع السياحة على رأس أولوياتها التنموية لذلك كان التوجيه بالاهتمام بالمجتمعات المحلية وتنمية المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية.

وتابع أن هذا المنتدى يوفر فرصة عظيمة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة المواقع الأثرية الأمر الذي يخلق فرص عمل ويحقق تنمية في المواقع المحيطة والمجتمعات المحلية عبر تطوير البنية التحتية باعتبار هذا الأمر محفز لاستثمار.