ماما نجوى وأبلة فضيلة.. فيلم تسجيلي يرصد تاريخ برامج الإعلاميات عبر الشاشة -فيديو

كتب- إسلام لطفي:

عرض منتدى مصر للإعلام، فيديو تسجيلي عن دور المرأة في الصحافة خلال فعاليات اليوم الثاني لنسخته الثانية.

حمل الفيلم التسجيلي عنوان "جدار الاستحقاق.. المرأة في الصحافة - تاريخ طويل من العطاء"، وتضمن عرض مشاهد من برامج تاريخية للإعلاميات؛ من بينهن: الإعلامية فضيلة توفيق في برنامج "أبلة فضيلة"، والإعلامية سامية الإتربي خلال برنامج "حكاوي القهاوي"، والإعلامية نجوى إبراهيم من برنامج "ماما نجوى"، وسلوى حجازي من برنامج "عصافير الجنة"، وسناء منصور من برنامج "أوسكار".

وتضمن الفيلم أيضًا: وصفية المهندس ببرنامج "ربات البيوت"، وعفاف الهلاوي ببرنامج "سينما الأطفال"، وسلمى الشماع ببرنامج "زووم"، وسهير شلبي ببرنامج "دردشة"، وفايزة واصف ببرنامج "حياتي".

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام، في يومها الثاني، اليوم الإثنين، بحضور أكثر من ألفَي صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وسوف يُجرى الإعلان عنهم من قِبل إدارة المنتدى في وقت لاحق.

وتناقش نسخة هذا العام على مدار يومَين، وخلال ما يقرب من ٨٤ فعالية، التحديات التي تواجه العمل الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار عبر مجموعة من الجلسات والنقاشات المعمقة التي تشتبك مع عدة قضايا مهمة، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التقنية تستهدف صقل مهارات الصحفيين وإمدادهم بأحدث المعارف المهنية، وتنظيم عدد من العروض الابتكارية لنقل أهم التجارب الإعلامية الدولية في مجال تطوير المحتوى والتدريب ونماذج الأعمال.

ويستكمل المنتدى في النسخة الجديدة، فعاليات "جدار الاستحقاق"، والذي سيشهد تكريم مجموعة من القيادات الصحفية المصرية والعربية، بالإضافة إلى إطلاق فعاليات تشاركية جديدة ومبتكرة، من المقرر الإعلان عنها لاحقًا.

وتأتي النسخة الثانية من "منتدى مصر للإعلام" هذا العام، بعد نجاح نسخته الأولى التي أُقيمت العام الماضي ٢٠٢٢ تحت عنوان "الجمهور الجديد.. جائحة التغيير"، بحضور نخبة من أهم خبراء الصحافة والإعلام إقليميًّا ودوليًّا.