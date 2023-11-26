وزير الصحة: نموذجنا سيكون ملهما لكل الدول في المنظومة الطبية

كتب- مصراوي:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التحية والشكر لهيئة الرعاية الصحية على الاستثمار في رأس المال البشري، كونه المتحكم في تقديم الخدمات، إذ إن من الممكن أن يكن هناك مستشفى جيدا ومجهزا على أعلى مستوى لكن العاملين داخلها من فنيين وتمريض وأيضا استشاريين وأطباء غير مؤهلين للتعامل مع منظومة التأمين الصحي، وبالتالي لن يتحقق النجاح.

وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته بفعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن منظمة الصحة العالمية لها دور كبير ودعمت كثيرا وزارة الصحة والسكان في كل المجالات، متابعا: «من الممكن أن يكون النموذج المصري ملهم فيما بعد لكل الدول التي لديها نفس التحديات التي كانت لدينا وغير قادرة على تخطيها».

وتابع بأن مصر دائما كانت تدعم الدول الشقيقة في منظوماتها، متمنيا استقرار الأوضاع في ليبيا من جديد لعودة التعاون بينها وبين مصر في قطاعات مختلفة وتحديدا في القطاعات الصحية، موجها الشكر للهيئة العامة للرعاية الصحية وكل الهيئات كالاعتماد والرقابة الصحية إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكل القائمين على العمل في الجهات الذين كانوا السبب وراء هذا الاحتفال في هذا الملتقى.