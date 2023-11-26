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مطار شرم الشيخ يجتاز مراجعة الجهة المانحة لشهادة الأيزو

02:00 ص الأحد 26 نوفمبر 2023

مطار شرم الشيخ الدولي

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كتب - محمد عبيد
نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز مراجعة الجهة المانحة SGS لنظام الادارة البيئيه ISO 14001 لسنة 2015 لنظام ونظام ادارة السلامة والصحة المهنيهISO 45001 لسنة 2018 ، وذلك ضوء توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات.

وأشار الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات الي أن حصول مطار شرم الشيخ الدولي على هذا الإجتياز جاء في ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر في مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولا لأعلي جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الإلتزام بالتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية ؛ يأتي ذلك من خلال تحديد التحديات والمخاطر في مختلف الأنشطة المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال اتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد الفرص المتاحة وسبل استغلالها.

جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة في ضوء التطوير المستمر و الجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار و العاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.

مطار شرم الشيخ شهادة الأيزو المطارات

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