عمرو أديب عن نجاح الهدنة وتبادل المحتجزين: الشعب الفلسطيني أثبت أنه شعب الجبارين

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ اليوم الأول للهدنة الإنسانية في غزة مرّ بنجاح كامل، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه شعب الجبارين، وأنه مصنوع من فولاذ بسبب قدرته على الصمود والتحمل.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن العلاقة شبه الطيبة بين الأسرى الإسرائيليين وعناصر القسام تُغضِب الإسرائيليين كثيرا

ونوه بأن الأسرى الإسرائيليين نُقلوا إلى قاعدة عسكرية وتقرر أن تتعامل معهم سيدات فقط، وسيتلقون علاجا نفسيا، على عكس الأسيرات الفلسطينيات اللاتي أفرج عنهن حيث ذهبن إلى منازلهن مباشرة.