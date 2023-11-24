وجود موانع شرعية أو قانونية.. ننشر حالات الاستبدال للحج بعد ظهور النتيجة

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن ضوابط الحج 1445هـ، نصت على عدد من الحالات للاستبدال بعد ظهور نتيجة قرعة الحج الموسم الجديد.

وأضاف صادق، لـ "مصراوي"، أن حالات الاستبدال اقتصرت بعد إعلان النتيجة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مقيد للحرية)، واجب النفاذ، وما سيتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب، شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقًا على إعلان نتيجة القرعة.

وأوضحت الضوابط المنظمة للحج السياحي 1445هـ، أن العلاقة بين الشركة السياحية والحاج تعاقدية وفقًا للعقد الموحد المقترح من جانب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والمتاح على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية والموقع من قبل الحاج بنفسه.

وأشارت إلى أنه يعتد بشهادة التحركات الصادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة كمستند؛ لتحديد (سابقة الحج)، من عدمه، ولا يعتد بتواجد المواطن في المملكة العربية السعودية، خلال فترة الحج كسابقة حج، إلا إذا ذكر ذلك صراحة في شهادة التحركات وتعتبر سابقة الحج هي بمثابة اعتذار من المواطن عن الحج، وتطبق عليه ذات الشروط المطبقة على الاعتذارات.

واعتمد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 1445 هجرية.