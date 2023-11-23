إعلان

BBC

تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. السيسي يوجه 16 رسالة دعمًا لغزة

08:22 م الخميس 23 نوفمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، 16 تصريحًا خلال احتفالية مصر الداعمة لفلسطين، اليوم الخميس، حيث تضمنت جهود مصر في دعم غزة وأهلها على مدار التاريخ وخاصة خلال الأزمة الأخيرة للعدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وتمثلت التصريحات في:

تابعت بنفسي إدارة الأزمة الفلسطينية على مدار الساعة

قراري حاسمًا بأن نكون في طليعة المساندين للفلسطينيين

تاريخ مصر كتب مقرونًا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية

الدم المصري امتزج بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود

مصر بذلت جهودًا صادقة ومكثفة لعدم تصعيد الحرب

موقفنا حاسم ورافض لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن

يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها "القدس الشرقية"

حافظنا على استمرار فتح معبر رفح.. ولم نغلقه أبدًا

12 ألف طن إجمالي المساعدات التي دخلت غزة

70% منها قدمتها مصر بقيمة 8400 طن

مطار العريش الدولي استقبل 158 رحلة جوية لتلقي مساعدات الدول لغزة

توصلنا لهدنة إنسانية لـ4 أيام بمشاركة مصرية قطرية أمريكية

وحدة المصريين واصطفافهم هي الضامن لبقاء مصر

المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة

القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية

ارتكاب المجازر يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين غزة هدنة غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلامية فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي حرم أهالي القدس من دخول المسجد الأقصى
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

فتاة عربية مسلمة تسعى إسرائيل لاستعادتها من حماس ضمن صفقة الأسرى.. من هي؟