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السيسي يثمن جهود المصريين والجمعيات والمنظمات للتخفيف عن أهالينا في غزة

04:53 م الخميس 23 نوفمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالجهود التي تم بذلها للتخفيف عن أهالينا في غزة من خلال المساعدات التي تم تقديمها.

وأوضح: "هنأكد على الدور الكبير الذي قامت به مصر متمثلة في كل المصريين، سواء الجمعيات أو المنظمات، أو حياة كريمة، أو تحيا مصر، وكل الناس اشتركت علشان تخفف على أهلنا في قطاع غزة".


ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مقر فعالية "تحيا مصر وفلسطين"، باستاد القاهرة الدولي.

ويعقد المؤتمر بعد قليل، وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، مساء اليوم الخميس.

ويشهد المؤتمر، حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية؛ لدعم الأهالي والضحايا بقطاع غزة.

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