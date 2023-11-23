يعمل به ٣٥ ألف شاب.. أحمد موسى يكشف تفاصيل مشروع توشكى الزراعي

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مشروع توشكى الزراعي، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ عام 1997 والذي لم يكتب له النجاح سوى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن العمل لا يتوقف في توشكى رغم المصاعب والتحديات، معلقًا: "توشكى مشروع قومي عملاق بمعنى الكلمة، والرئيس السيسي كلف القوات المسلحة بمتابعة المشروع".

ونوه الإعلامي أحمد موسى، أن 90% من مواطني الصعيد يعملون في 162 شركة بالمشروع، وأن التحديات تتعلق بالأرض الصخرية والكثبان الرملية ووصول المياه بجانب التمويل الضخم.

وقال الإعلامي أحمد موسى: "إن الرئيس السيسي أكد أنه لا وقت للمستحيل طالما هناك خير في صالح الدولة، وتم تفجير 9 كم بآلاف الأطنان من المتفجرات؛ لأن المياه كان من الصعب وصولها لـ300 ألف فدان، وتم شق المياه بواسطة آليات القوات المسلحة وتنفيذ ترعة عملاقة ومحطات كهرباء و12 ألف برج كهربائي".

وعلق موسى: "أن توشكى دولة ومساحتها تعادل مساحة دول، وهناك نحو أكثر من 30 محطة مياه تضخ المياه بجانب الطلمبات، بأيادي 35 ألف عامل يعملون بشكل مباشر و15 آخرين بشكل غير مباشر، ومصر كانت تستورد 5 آلاف جهاز ري محوري بقيمة تصل لـ600 ألف دولار، والرئيس السيسي طالب بتصنيع تلك الآلات في مصر لتوفير هذا المبلغ الكبير وتوطين الصناعة في هذا النوع من المشروعات".

واستكمل قائلًا: "أن العمال في مشروع توشكى شغالين في الصيف من 6 لـ12 ظهرًا، ثم العودة من 4 عصرًا حتى صباح اليوم الثاني بنظام الورديات، ودرجة الحرارة تصل لـ50 درجة مئوية، والموسم المقبل ستنتج مصر نحو مليون طن من القمح، وهناك 300 ألف فدان مزروع ومستهدف زيادتهم لـ600 ألف آخرين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: " أننا نحتاج شركات الاتصالات بالتوجه لتوشكى وعمل أبراج تقوية، لأن الشباب بتطلع الجبل علشان تلقط الشبكة، وشركات الاتصالات عمرها ما هتخسر.