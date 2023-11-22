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أحمد موسى يعرض مأساة طفل فلسطيني بترت ساقه في العدوان على غزة: دموعك غالية

10:50 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

احمد موسى

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كتبت -داليا الظنينى:

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لطفل بترت يده اليسرى جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقال موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن إبراهيم طفل من أطفال غزة أصيب في قصف إسرائيلي على قطاع غزة مما أدى إلى بتر يده اليسرى، مبينا أن قصة إبراهيم مأساوية وتُبكي البشر.

وأردف موسى أن إبراهيم تمنى تحقيق طلب واحد، أن يمسك يده مرة ثانية ويعود لبيته.. يده اليسرى تم بترها في عدوان استهدف البشر.

وأكمل موسى:«شوفوا المأساة هل فيه أي كلام ممكن يتقال لإبراهيم و6 آلاف طفل شهيد»، موضحا أن إبراهيم ربنا نجاه لكن هو مش عارف يعيش, قائلا دموعك غالية علينا والدنيا كلها.. إبراهيم عايز يد صناعى.

أحمد موسى طفل بترت يده اليسرى قطاع غزة إسرائيل طوفان الأقصى

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