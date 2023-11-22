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شيخ الأزهر يلتقي تلاميذ تبرعوا بمصروفهم اليومي لأطفال غزة عبر "بيت الزكاة"

08:00 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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    شيخ الأزهر يلتقي تلاميذ تبرعوا بمصروفهم اليومي لأطفال غزة
  • عرض 4 صورة
    شيخ الأزهر يلتقي تلاميذ تبرعوا بمصروفهم اليومي لأطفال غزة
  • عرض 4 صورة
    شيخ الأزهر يلتقي تلاميذ تبرعوا بمصروفهم اليومي لأطفال غزة
  • عرض 4 صورة
    شيخ الأزهر يلتقي تلاميذ تبرعوا بمصروفهم اليومي لأطفال غزة
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل "بيت الزكاة والصدقات المصري"، اليوم الأربعاء، وفدًا يضم عشرات التلاميذ التابعين لإحدى مدارس محافظة القاهرة، والذين حرصوا على الحضور لمقر "بيت الزكاة والصدقات المصري" بمشيخة الأزهر الشريف، لتقديم تبرعات مادية وعينية، ادخروها من مصروفاتهم اليومية، لإغاثة أطفال غزة.

وأوضح الطلاب أنهم يدخرون تلك التبرعات يوميا، منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، وبعد متابعتهم للصور والمشاهد المؤلمة التي تناقلتها وسائل الإعلام حول تداعيات هذا العدوان الغاشم على أهلها، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 14 ألف شهيد، منهم أكثر من 5 آلاف طفل، فضلا عن أكثر من 33 ألف من المصابين.

وفور علمه بمبادرة هؤلاء التلاميذ ووجودهم داخل مشيخة الأزهر، حرص فضيلة الإمام الأكبر أ.د الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على لقائهم وشكرهم على مبادرتهم الطيبة، وإسهامهم في دعم إخوتهم من الأطفال في غزة، معربا لهم عن امتنانه العميق باهتمامهم بأشقائهم من الأطفال الفلسطينيين، وعن سعادته بأن يكون تلاميذ مصر وأطفالها على دراية كاملة بأبعاد القضية الفلسطينية، ومدركين لما يتعرض له إخوتهم وأصدقائهم من أطفال غزة ونسائها وشيوخها.

شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات تلاميذ تبرعوا بمصروفهم اليومي تلاميذ تبرعوا لأطفال غزة تقديم تبرعات مادية وعينية

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