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وصول قافلة المساعدات الإنسانيةمن صندوق تحيا مصر إلى غزة

04:49 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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    قافلة المساعدات الإنسانية
  • عرض 3 صورة
    قافلة المساعدات الإنسانية
  • عرض 3 صورة
    قافلة المساعدات الإنسانية
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كتب- محمد عبدالناصر:
وصلت صباح اليوم، الأربعاء، قافلة صندوق تحيا مصر محملة بالمساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية وكل الإمدادات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الشاحنات تحركت تباعًا من معبر رفح المصري إلى معبر رفح الفلسطيني، مضيفًا أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لترتيب دخول المساعدات حسب الأولويات والاحتياجات للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

والجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر ٠٣٧٠٣٧ - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني

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قافلة المساعدات الإنسانية غزة قطاع غزة صندوق تحيا مصر

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